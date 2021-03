Lewandowski sofre lesão, desfalca seleção da Polônia e vira preocupação no Bayern

29/03/2021 | 11:23



O atacante Robert Lewandowski pode virar baixa para jogos importantes do Bayern de Munique pelos próximos 10 dias. Este é o tempo estimado de recuperação do jogador polonês, que virou desfalque certo para sua seleção, em jogo contra a Inglaterra, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada, Lewandowski sofreu lesão leve no joelho direito na partida da Polônia contra Andorra, no domingo. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0, mas deixou o gramado no segundo tempo com um desconforto no joelho.

De acordo com a Federação de Futebol da Polônia, o atacante sofreu lesão num dos ligamentos do joelho. A entidade informou que este tipo de problema exige entre cinco e dez dias de afastamento. Assim, ele se tornou desfalque certo para o jogo contra a Inglaterra, na quarta, pelas Eliminatórias Europeias. Ele vai retornar para o Bayern para iniciar o tratamento.

Para o clube alemão, a lesão pode trazer ainda mais estragos. O Bayern terá dois jogos decisivos nos próximos dias. No sábado, enfrentará o RB Leipzig, num duelo de líder contra vice-líder - a diferença entre as duas equipes na tabela é de quatro pontos. E, no dia 7 de abril, os alemães enfrentarão o Paris Saint-Germain no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.