Sharon Stone afirma que médico fez plástica em seus seios sem que ela tivesse autorizado

29/03/2021 | 11:11



Sharon Stone desabafou sobre uma situação delicada que viveu há alguns anos, quando um médico realizou uma cirurgia plástica em seus seios sem que ela tivesse dado o consentimento para tal ato.

De acordo com site do jornal The Sun, a atriz contou em sua nova autobiografia que realizou uma cirurgia em 2001 para a retirada de tumores benignos. O médico, então, durante o procedimento resolveu realçar o busto da atriz, pensando que ficaria melhor.

Quando tiraram as faixas, eu descobri que tinha seios maiores do tamanho de um copo, e ele (médico) me disse, eles vão melhores com o tamanho do seu quadril. Ele mudou meu corpo sem meu consentimento ou conhecimento, teria escrito ela no livro.

A autobiografia só será lançada ao público no dia 30 de março. Ao longo dos últimos dias, ela tem entregado trechos do livro, chamado The Beauty Of Living Twice.