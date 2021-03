Companheira de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda interrompe tratamento para engravidar

29/03/2021 | 11:11



Quem torcia para ver logo mais um herdeiro de Zezé Di Camargo, mas desta vez com Graciele Lacerda, sua companheira atualmente, os planos do casal foram adiados. De acordo com o colunista Leo Dias, a influenciadora digital revelou medo em ter um filho neste momento:

- Estou esperando esse momento passar. Não é o ideal ainda, muita coisa acontecendo. A gente fica com medo dessa onda da Covid-19, que está vindo mais forte, disse Graciele.

Por conta disso, aliás, ela precisou parar o tratamento para engravidar que vinha fazendo. Apesar disso, o bebê de Zezé e Graciele virá em breve.

- Eu fiquei o ano passado todo fazendo tratamento para congelar os óvulos. Então, eu dei uma inchada por causa do excesso de hormônios. Estou esperando tudo acalmar. Se Deus quiser, se passar logo, vai dar tudo certo.

Que essa pandemia do novo coronavírus termine o quanto antes!