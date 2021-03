Operação de guerra será feita pela Globo para gravar No Limite no Ceará

29/03/2021 | 11:10



Quem está ansioso para o começo do novo No Limite, aí vai uma boa notícia: de acordo com o colunista André Romano, a Globo vai começar a confinar os 18 ex-BBBs que serão os participantes desta edição a partir da semana que vem. E a emissora terá que fazer uma operação de guerra para colocar o reality show de sobrevivência apresentado por André Marques no ar.

Ainda de acordo com o jornalista, antes de serem confinados devido aos protocolos de segurança em relação ao aumento do número de casos de coronavírus no Brasil, todos vão fazer as imagens de divulgação do programa no mesmo hotel em que acontecerá o pré-confinamento. E será aí que os celulares serão confiscados pela produção.

Após alguns dias do confinamento, os participantes voarão para o Ceará, onde acontecerão as gravações do programa, em um avião fretado pela Globo.

E a lista com os nomes dos ex-BBBs será divulgada durante a programação da Globo, perto da data de estreia do programa, que está prevista para o dia 11 de maio. Bacana, né?