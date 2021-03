Testamos: bom mouse gamer, HyperX Pulsefire Dart custa quase R$ 700

Leo Alves

Do 33Giga



29/03/2021 | 10:18



Jogadores que pretendem obter o máximo de desempenho no PC gamer precisam estar dispostos a encarar os altos preços dos produtos topo de linha. É o caso do mouse HyperX Pulsefire Dart wireless, que custa quase R$ 700 nas lojas de varejo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Por conta do preço, ele foi avaliado pelo 33Giga também para o trabalho do dia-a-dia, e não apenas para jogar. Afinal, um dispositivo com este valor precisa fazer o investimento valer a pena.

HyperX Pulsefire Dart: no uso

Evidentemente, quem desembolsa quase R$ 700 em acessório precisa de fato dessa performance (ou é um entusiasta da tecnologia). Seja como for, o mouse consegue entregar alto nível de performance, já que tem resolução de até 16 mil dpi.

Em jogos de FPS, como Halo: Master Chief Collection ou CS: GO, o Pulsefire brilha. Os cliques são precisos e a todos esses dpis de resolução permitem uma movimentação rápida da câmera – essencial nesses jogos de tiro.

HyperX Pulsefire Dart

Conexões: 2,4 GHz e USB-C

Cores: preto

Dimensões (L x A x C, em cm): 7,3 x 4,3 x 12,4

Peso: 112 gramas

Pontos positivos: duração da bateria, ergonomia e velocidade

Pontos negativos: preço, desligar do nada e não voltar, falta de um apoio melhor para o polegar

Preço: cerca de R$ 700

Site: aqui



Outra boa vantagem para gamers é que há dois botões extras na lateral. É possível configurá-los nos jogos para executar uma tarefa de modo mais rápido – como trocar arma ou uma função especial, proporcionando mais agilidade e velocidade. Para quem deseja utilizar o mouse para partidas competitivas, esses recursos são essenciais.

Como tudo que é gamer, o Pulsefire Dart ostenta uma bela iluminação RGB personalizável. Dá para configurar as luzes: apenas uma cor fixa ou várias alternando. É possível até mesmo desligar todas elas, o que deixa o mouse com um visual bem comum.

A promessa da HyperX é que a bateria dure por até 50 horas – um período bem considerável. Nos testes, o mouse aguentou a rotina diária de oito horas de trabalho por cerca de quatro dias consecutivos.

Para carregá-lo, basta utilizar o cabo USB-C que vem na caixa. Além dele, há o adaptador de 2,4 GHz e uma peça que permite ligar conectar o cabo e o adaptador para o funcionamento do mouse. A instalação do Pulsefire Dart foi tranquila nos dois computadores utilizados, sendo do tipo plug and play (conectou, funcionou).

Veredito

Por conta do preço, o mouse é recomendado apenas para quem é muito exigente com performance ou para jogadores profissionais. Trata-se de um bom aparelho, com poucos pontos negativos.

Um deles é o fato que às vezes ele entra em uma espécie de stand-by e não volta a funcionar quase que de jeito algum – a única forma é desligando e ligando novamente. A ergonomia é boa, mas o apoio para o polegar poderia ser um pouco melhor. Os botões laterais poderiam ser um pouco mais baixos, para encaixar a mão mais ergonomicamente.

No mais, o produto é de fato excelente. Pena custar tanto no Brasil.

Para efeito de comparação, há processadores de entrada que valem o mesmo que o mouse. Para amenizar o prejuízo financeiro, a HyperX promete uma vida útil de até 500 milhões de cliques para os switches. Dessa forma, apesar do investimento necessário, o Pulsefire Dart tende a ser um companheiro longevo.