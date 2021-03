Pluto TV e Vix: streaming gratuitos têm cinema nacional, cultura negra e Jaspion

Sérgio Vinícius

29/03/2021 | 10:18



Os dois principais serviços de streaming gratuitos do Brasil anunciaram novidades na programação. A Vix reforça seu catálogo com filmes brasileiros. Já a Pluto TV estreia canais com conteúdo negro, live action japonês e outros. Para assistir às novidades, basta acessar o site dos canais ou baixar os apps disponíveis para Android e iPhone – não é necessário cadastro ou login de acesso.

A Vix fechou parceria com a O2 Filmes. Com isso, o novo canal O2 Play Filmes Brasileiros vai destacar filmes e séries produzidos por brasileiros. O lançamento acontece com a produção “Domésticas”, vencedor de diversos prêmios nacionais e internacionais.

Entre os outros títulos disponíveis estão filmes que abrangem o universo das artes visuais como “Cildo” e “Vilanova Artigas: O Arquiteto e a Luz”, dos esportes como “As Copas por um clique” e “Primeiro Tempo”. Há ainda obras sobre política como “Junho – O mês que abalou o Brasil” e questões urbanas como “Cidade Cinza”. A parceria ainda oferece documentários com temática ambiental como “A Lei da Água”, “Belo Monte”, “Sob a Pata do Boi” e “O Amigo do Rei”.

Pluto TV

Na Pluto TV, as novidades são diversos canais que serão incluídos ainda no início de abril. Entre os destaques, estão BET (Black Entertainment Television – lê-se bi-i-ti), Loupe, Tokusato, Nosey Escândalos e Nosey Casos. Veja, abaixo, em detalhes, as estreias.

BET é 100% dedicado à música, cultura e programação para o público negro em todo o mundo. O canal conta com conteúdos icônicos como os programas mais famosos de Tyler Perry, séries de televisão e reality shows

Loupe oferece experiência de vivenciar o universo da arte celebrando artistas de todo o mundo. A audiência poderá contemplar as imagens impressionantes, em alta resolução, ao lado de uma trilha musical propícia para o dia-a-dia ou para relaxar à noite.

Tokusato traz de volta a nostalgia e a emoção de grandes clássicos japoneses de live actions que encantaram várias gerações, como Jaspion.

Nosey Escândalos apresenta os famosos (e polêmicos) programas e talk shows apresentados por Jerry Springer, Maury Povich, Steve Wilkos, Blind Date e muitos outros.

Nosey Casos oferece uma programação envolvendo dramas judiciais como, Divorce Court, Judge Karen e Eye For An Eye. A audiência também poderá se aventurar com socorristas em Mantracker, El Dorado County Sheriffs e Emergency.