Zilu Camargo comemora teste negativo do novo coronavírus: - Eu venci a Covid

29/03/2021 | 10:11



Lembra que depois de ser infectada com o novo coronavírus, passar muito mal e ficar debilitada, Zilu Camargo já se sentia melhor e não via a hora de comemorar sua cura? Pois este momento chegou! Na noite do último domingo, dia 28, a empresária de 62 anos de idade postou no Instagram que está curada da Covid-19! Para isso, ela postou o teste já com o resultado negativo.

Eu venci a Covid! Quero aqui, compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz ontem.... e graças a Deus, e às orações de todos vocês eu estou curada da Covid!!!! Obrigada por tanto carinho e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer desses dias!!!! Gratidão, gratidão e gratidão!!!!! Que nosso Senhor todas as pessoas que estão enfermas desse vírus e proteja todos nós desse mal!!! Amém!!!

Camilla Camargo, filha de Zilu, comemorou a notícia.

Minha rainha, meu amor! Deus é maior... Viva a sua cura! Obrigada, meu Deus, escreveu a atriz, irmã de Wanessa Camargo e Igor Cy, também filhos de Zilu com o ex, Zezé Di Camargo.

Que bom que deu tudo certo, né?