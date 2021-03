Juliette, Sarah e Rodolffo estão no paredão do BBB21

29/03/2021 | 10:10



Mais um paredão foi formado na noite desse domingo, dia 28, com uma dinâmica diferente dessa vez. O anjo da semana, Thaís, imunizou Viih Tube, e o líder Arthur indicou Juliette direto para o paredão.

Em seguida, foi a vez dos votos da casa. Porém, eles não foram para o confessionário e tiveram que votar na frente de todos, em uma votação aberta! Sarah foi a primeira a votar, já que recebeu a pulseira branca do amigo Gil após a ordem do Big Fone, que tocou no último sábado. A loira então votou em Pocah. Camilla, Thaís, Gilberto e João votaram em Rodolffo; Viih Tube, Juliette, Rodolffo e Caio votaram em Sarah, Fiuk votou em Pocah.

Os contra golpes foram feitos pela indicação do líder, Juliette, que mandou Rodolffo para a berlinda e a mais votada da casa, Sarah, que puxou Thaís. Durante o intervalo, Sarah, Gilberto e Rodolffo discutiram feio sobre a votação e trocaram acusações de falsidade.

Jogaram a prova de Bate e Volta Sarah, Thaís e Rodolffo, que jogaram uma prova patrocinada por uma marca de celulares, novamente em três fases de sorte. Quem levou a melhor foi Thaís, que escapou do paredão e ainda ganhou um celular e um fone de ouvido.

E agora, quem sai?