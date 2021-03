29/03/2021 | 10:10



Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi estão de volta ao Brasil nesta segunda-feira, dia 29. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo ela, o novo casal do pedaço retornou de Dubai após uma viagem que começou nas Ilhas Maldivas. Os dois teriam viajado juntos no dia 18 de março e agora retornaram do que teria sido uma pequena lua de mel.

Marina estaria se relacionando com Guilherme desde o término de seu casamento com Xandinho Negrão.

De acordo com a jornalista, os dois até já teriam uma casa em construção, onde viveriam juntos no futuro. Apesar dos boatos, nenhum namoro foi confirmado publicamente pela artista.