Sarah se revolta com votos no BBB21, Viih Tube pede desculpa à sister e Juliette dispara: O que você está sentindo hoje, eu senti outro dia

29/03/2021 | 09:10



Noite de domingo tensa no BBB21! Após a formação de paredão entre Sarah, Juliette e Rodolffo, o clima ficou exaltado na madrugada desta segunda-feira, dia 29.

Logo após a prova do Bate e Volta, Caio tentou abraçar a amiga emparedada, mas ouviu uma recusa da sister, que ficou revoltada com os votos que recebeu.

- Estou com raiva, sim, e o povo tem que saber que eu estou com raiva. Só eu sei o quanto que eu sofri e quase briguei com Gil, por causa desse cara, disse ela após receber votos do amigo Rodolffo.

E completou para Camilla:

- Eu coloquei ele no meu pódio. Eu achei bom ir ao Paredão, eu e ele.

Caio também tentou se explicar para a sister:

- O homem estava com quatro votos. Eu ia fazer o que? Você defendeu a Juliette e me colocou no Paredão. Eu não fiz nenhuma maldade, não. Pode achar que foi maldade, pode achar o que foi. Não foi. Eu fiz para tentar salvar o cara, disse ele se referindo a Rodolffo.

Após Caio se explicar para Sarah, foi a vez de Juliette entrar no quarto e prestar solidariedade à rival de paredão, declarando:

- Sinceramente, eu acho que hoje você está muito magoada, com razão. Mas eu quero dizer que o que você está sentindo hoje, eu senti outro dia. Eu senti quando você votou em mim. Senti quando ele votou em mim, quando Caio votou em mim e eu tentei salvá-los assim como você fez, talvez. Só que a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente sente e dói muito. Não queria ver você assim mesmo, de verdade. As nossas desavenças são outras. Se você quiser conversar sobre essas coisas depois, eu estarei aqui para falar. Hoje o que tenho para falar é: não fique triste, não fique fraca, fique forte como você é. Não aja com raiva. O que precisar de mim, de verdade, fique tranquila, disse a paraibana.

Viih Tube também resolveu expor os motivos para votar em Sarah e relembrou paredão em que Gil indicou Rodolffo. A sister, no entanto, mostrou-se arrependida por ter chamado Sarah de mentirosa ao indicar seu voto nela:

- Mas o que chegou em mim foi que, quando ele perguntou em quem ela votaria, ela disse Viih e Ju. Só que, para mim, a Sarah falou com todas as palavras 'você não é minha opção de voto'... Então, o que fica parecendo para mim, me omitiu coisas. Me desculpa ter usado a palavra mentiu, realmente é muito forte.

Enquanto isso, Juliette opinou sobre sua visão de jogo, apontando que Sarah fez o mesmo com ela:

- A Sarah caiu do cavalo, sabe por quê? Ela jogou meu nome para ele. Ele votou em mim. Agora, depois que o amigo botou, ele votou nela... E ela está ali dando show, está ali gritando, declarou em papo com Camilla.

E ainda justificou para Rodolffo seu contragolpe nele:

- Porque você votou em mim na outra e eu tentei salvar seu amigo e você não me salvou... Eu poderia ter ido se ele não tivesse me salvado. Entre eu e Caio, ele me salvou. É gratidão. Eu iria para o Paredão, porque não tenho sorte. A partir de agora, foi o que eu disse, agora é jogo. Já paguei o que você fez por mim, e você votou em mim e você me botaria para salvar seu amigo e eu não julguei. Estou muito mais magoada com ele do que com você.

O cantor, por sua vez, entrega que Juliette foi alvo de Sarah e Gilberto enquanto ele era líder:

- Não sei por qual ou quais motivos juntaram os dois para sentar a borracha em você. Inclusive, quando eu fui Líder, eles trouxeram muitas informações. De ligação sua com a Carla, por exemplo. Um dos motivos era esse. Segundo eles, conversa torta sua de lá e pra cá. Essas informações eles traziam, eu não via, então não tinha informação para dar. Ficava de certa forma do lado deles, porque continuávamos aliados.