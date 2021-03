Juliette, Rodolffo e Sarah se enfrentam no nono paredão do 'BBB 21'

29/03/2021 | 08:50



Juliette, Rodolffo e Sarah formam o nono paredão do BBB21, definido na edição deste domingo, 28. O trio disputa os votos do público até a próxima terça-feira, 30, quando irá ocorrer a eliminação. Após o Anjo da semana, Thaís, imunizar a participante Viih Tube, o Líder Arthur indicou a advogada Juliette ao paredão.

Conforme combinado com o público na última quinta-feira, 25, a pulseira que Gil deu a Sarah após atender o Big Fone, atribuía a ela a responsabilidade de ser a primeira participante a votar pela casa, em votação aberta. A brasiliense foi a mais votada da casa, com cinco votos.

Em seguida, o apresentador Thiago Leifert pediu para que Juliette e Sarah, em um contragolpe, escolhessem cada qual um participante para completar a berlinda. Elas escolheram, respectivamente, Rodolffo e Thaís.

Com a exceção de Juliette, que foi indicada pelo líder, Sarah, Rodolffo e Thaís disputaram a prova bate e volta - com esta última levando a melhor e se livrando do paredão.

Quem votou em quem:

- Sarah - Pocah;

- Camilla de Lucas - Rodolffo;

- Thaís - Rodolffo;

- Viih Tube - Sarah;

- Juliette - Sarah;

- Rodolffo - Sarah;

- Caio - Sarah;

- Fiuk - Pocah;

- Pocah - Sarah;

- Gilberto - Rodolffo;

- João Luiz - Rodolffo.