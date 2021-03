29/03/2021 | 08:41



A Superintendência de Seguros Privados (Susep) estabeleceu o valor para custear as despesas administrativas do Consórcio DPVAT, entre o segundo o quarto trimestres de 2021. Segundo Resolução, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, foi estabelecido o valor de R$ 144,237 milhões para custear as despesas no período. A Susep aprovou ainda o repasse de R$ 77,858 milhões dos recursos do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (FDPVAT) para o Consórcio DPVAT, para fazer frente aos ajustes necessários ao custeio das despesas administrativas.