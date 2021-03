Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas Nomura despenca 16% em Tóquio

29/03/2021 | 07:08



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 29, seguindo o tom positivo do último pregão dos mercados acionários de Nova York, em meio a expectativas de recuperação da economia dos EUA com o avanço da campanha de vacinação contra a covid-19 e a implementação de medidas de estímulos.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 0,71%, a 29.384,52 pontos, impulsionado por ações de eletrônicos, e-commerce e montadoras. No setor financeiro, porém, a Nomura Holdings sofreu um tombo de 16,33% hoje, o maior desde pelo menos junho de 1974, após revelar que poderá registrar fortes perdas relacionadas a transações com um cliente dos EUA não identificado.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta marginal de 0,01% em Hong Kong, a 28.338,30 pontos, e o Taiex avançou 1,04% em Taiwan, a 16.475,97 pontos, mas o sul-coreano Kospi contrariou o viés positivo e recuou 0,16% em Seul, a 3.036,04 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto se valorizou 0,50%, a 3.435,30 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ganho de 0,18%, a 2.218,79 pontos.

Na sexta-feira (26), as bolsas de Nova York subiram mais de 1%, sustentadas pela avaliação de que a economia dos EUA seguirá se recuperando da pandemia de covid-19, à medida que a vacinação contra a doença na maior economia do mundo se mantém em ritmo acelerado e o governo adota medidas de incentivo oriundas do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado semanas atrás.

Na Oceania, a bolsa da Austrália ficou no vermelho, pressionada por ações de turismo e consumo, uma vez que Brisbane, terceira maior cidade do país, se prepara para iniciar um lockdown de três dias relacionado à covid-19. O S&P/ASX 200 caiu 0,36% em Sydney, a 6.799,50 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).