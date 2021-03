Morre Maurício Soares, ex-prefeito de S.Bernardo

Júnior Carvalho

Prefeito de São Bernardo por três mandatos, Maurício Soares morreu ontem, aos 81 anos, vítima de pneumonia em decorrência de broncoaspiração (entrada de substâncias, como saliva, no pulmão). O corpo do político foi sepultado no Cemitério da Vila Euclides, na própria cidade.

Maurício Soares foi o primeiro prefeito do PT em São Bernardo, entre 1989 e 1992. Ele governou a cidade em mais duas ocasiões, tendo renunciado na última (1997 a 2000 e 2001 a 2003). Natural de Abaeté (Minas Gerais), Soares chegou em São Bernardo no fim da década de 1960, nos primeiros anos da ditadura militar. Naquela época, já formado em Direito pela USP (Universidade de São Paulo), passou a atuar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde se formou politicamente e conheceu o hoje ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No início dos anos 1980, ao lado de Lula e de outras lideranças, ajudou a fundar o PT e disputou a primeira eleição municipal do partido, ao Paço de São Bernardo, em 1982. Apesar de ter sido o candidato mais votado individualmente (recebeu 51.341 votos), as regras confusas daquele pleito permitiram a uma mesma legenda lançar mais de um candidato – Aron Galante (MDB) foi eleito com a soma de seus votos e de outro emedebista, Mario Ladeia Rocha. A vitória de Soares veio seis anos depois, tendo Djalma Bom (PT) como vice. Foi durante aquela gestão que, ao lado de Celso Daniel (PT, Santo André), ajudou a fundar o Consórcio Intermunicipal, entidade que chegou a presidir anos depois, em seu segundo mandato (1998).

Em 1993, após rusgas com a cúpula do PT, Soares deixou o petismo e trocou a sigla pelo PSDB, partido pelo qual conquistou seu segundo mandato, em 1996. A partir daquele ano, iniciou longo afastamento do PT e só viria a se reaproximar da legenda uma década e meia depois (leia mais abaixo). Na eleição de 2000, a instabilidade partidária de Soares ganhou novo episódio quando disputou, com êxito, a reeleição para prefeito pelo PPS (atual Cidadania), com William Dib (então no PSDB) como vice. O advogado, porém, cumpriu apenas dois anos e dois meses de mandato e, em março de 2003, renunciou ao cargo alegando problemas de saúde e rechaçando qualquer motivação política – nesse ínterim, retornou às fileiras do tucanato.

Soares não ficou muito tempo longe da política institucional do município e voltou ao Paço são-bernardense no segundo governo Dib – que herdou a cadeira após a renúncia do correligionário e, em 2004, foi eleito – como secretário. Em 2008, a dupla rompeu politicamente, mesmo Soares tendo sido escolhido sucessor de Dib naquele pleito. O racha veio porque o ex-prefeito não concordava com a escolha do então deputado estadual e hoje prefeito, Orlando Morando (PSDB), como vice – o tucano acabou sendo o prefeiturável do governo.

O ex-prefeito, então, deu nova guinada na carreira política, selou as pazes com o PT, voltou ao partido e compôs o palanque da vitoriosa campanha de Luiz Marinho (PT) ao Paço. A aliança durou os dois mandatos petistas e, em 2016, Soares voltou a trocar de lado aderindo, curiosamente, à campanha de Morando. Foram nas gestões do tucano, reeleito no ano passado, em que o ex-prefeito assumiu seus últimos cargos políticos no Paço – secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, posto que deixou em 2018 por conta dos problemas de saúde.

Maurício Soares deixa a mulher, Laerte, três filhos (André, Maurício Júnior e Adriana), além de cinco netos.

Político recebeu homenagens de colegas do Grande ABC

A morte do ex-prefeito de São Bernardo Maurício Soares, na manhã de ontem, comoveu a classe política do Grande ABC – independentemente de partido –, que prestou homenagens ao político.

Atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) usou as redes sociais para anunciar a morte de Soares e aproveitou para prestar sua homenagem ao ex-colega de sigla. “É com grande pesar que registro que o nosso querido e sempre prefeito Maurício Soares veio a falecer na manhã de hoje (ontem). Uma pessoa íntegra e que ajudou muito no crescimento da nossa cidade”, escreveu.

Cleiton Coutinho, presidente do PT em São Bernardo, partido o qual Maurício Soares também presidiu, falou sobre o ex-companheiro. “Perdemos, sem dúvida, um dos nomes mais emblemáticos da política regional no Grande ABC. Que Deus console os familiares e amigos”, afirmou.

Outro que expressou seus sentimentos pelo ocorrido foi Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo, a quem ajudou na campanha vitoriosa ao Paço em 2008. “Soube há pouco da morte do amigo Maurício Soares, que foi o primeiro prefeito eleito pelo PT em São Bernardo. Conheci o Maurício ainda como advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Pude contar com seu apoio e sua experiência durante meu governo na cidade. Meus sentimentos à dona Laerte, ao Maurício Júnior e à toda família.”

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, entidade que Soares ajudou a fundar e também comandou, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi um dos que expressaram seus sentimentos. “Lamentamos profundamente o falecimento do ex-prefeito Maurício Soares. Expresso nossos sentimentos a todos os familiares e amigos que se despedem agora deste grande homem. Maurício Soares deixa legado para a região, como gestor público, e como cidadão de São Bernardo”, afirmou.

Um dos filhos do ex-prefeito, Maurício Soares Júnior (MDB) definiu o pai como “exemplo de liderança com mentalidade de estadista”. “O mote dele sempre foi a preocupação com quem mais precisa, sem esquecer dos demais. Ele era uma liderança que conhecia as necessidades da população, tudo o que esperamos de um gestor público. Toda a vida dele foi dedicada a isso, desde a primeira vez em que foi prefeito. Ele abandonou a advocacia e se dedicou integralmente à política”, relatou.

Inspirou a mim e fez história ao fundar o PT, lembra Lula

A história de Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo, se entrelaça com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois iniciaram suas carreiras políticas na mesma época, no fim da década de 1970, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Lula divulgou carta de pesar na qual lembrou a trajetória com o ex-companheiro. “Maurício Soares foi um homem pelo qual sempre tive profundo respeito por sua importante contribuição no início da minha carreira no movimento sindical e durante toda minha presidência no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC”, escreveu.

O ex-presidente, que ainda mora em São Bernardo, disse ainda que sua referência inspirou não só a ele, “mas junto de outros homens e mulheres fez história com a fundação do PT, e se tornou o primeiro prefeito eleito pelo nosso partido em São Bernardo. Neste domingo triste de despedida, envio meus mais fraternos sentimentos e desejo que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos”.

A relação entre Maurício Soares e o PT foi conturbada. Quando encerrou seu primeiro mandato, deixou a sigla após divergências com a direção do partido. Iniciou-se ali longo hiato de aproximação com o petismo, que só viria a ser interrompido 15 anos depois. Em 2008, voltou ao PT após passagens pelo PPS (hoje Cidadania), PSDB e PSB. Curiosamente, o PT só voltou ao poder na cidade após a reaproximação – Soares tinha perfil carismático e seus governos nutriam forte apelo popular.

Nos últimos anos, Soares se afastou novamente do PT e chegou a integrar o PHS.