Brasil informa 1.656 novas mortes pelo novo coronavírus

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 07:00



O Brasil registrou 1.656 novos óbitos nas 24 horas entre sábado e ontem em razão do novo coronavírus, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Assim, o País chega ao total de 312.206 mortes desde o início da pandemia. Além disso, segundo a Pasta, foram confirmados 44.326 novos casos da doença, num total de 12.534.688 pessoas infectadas. Por outro lado, 10.912.941 pessoas se recuperaram no País.

Em São Paulo, a secretaria estadual de Saúde informou que foram registradas 244 novas mortes por conta da doença. No total, 71.991 pessoas já perderam a vida para a Covid-19 em território paulista.

Ainda de acordo com o governo, há 31.216 pessoas internadas para tratar da Covid-19, sendo 12.911 pacientes em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 18.305 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 92% no Estado e de 91,3% na Grande São Paulo.

Já no Grande ABC confirmou 16 novas mortes nas últimas 24 horas por conta da Covid-19, sendo quatro em Santo André, 10 em São Bernardo, e dois em São Caetano – as demais cidades não divulgaram boletim epidemiológico para a data. Com isso, a região soma 5.493 óbitos. Foram confirmados ainda, de acordo com as três prefeituras, 466 novos casos da doença nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, 153.067 pessoas da região foram contaminadas. Porém, 137.826 delas já se recuperaram da doença.