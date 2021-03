Hamilton supera Verstappen no Bahrein

Dérek Bittencourt



28/03/2021 | 21:15



Temporada nova, vencedor antigo. O calendário 2021 da Fórmula 1 começou ontem, com o Grande Prêmio do Bahrein, e o britânico Lewis Hamilton usou da estratégia e da experiência para primeiro ultrapassar e depois segurar o holandês Max Verstappen e subir ao lugar mais alto do pódio no circuito do Sakhir. O finlandês Valtteri Bottas fechou o top 3 da etapa barenita.

“Max estava em cima de mim no final, foi uma das corridas mais difíceis que fiz nos útlimos tempos, então estou muito grato por isso”, declarou Hamilton logo após deixar o carro. “É uma pena não ganhar, mas realmente brigamos com Mercedes e temos que estar felizes no geral. Foi difícil no final, mas marcamos alguns pontos valiosos”, disse Max Verstappen.

Quando as luzes vermelhas se apagaram indicando o início da corrida, o holandês assegurou a ponta, com Hamilton logo atrás. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, saltou para a terceira colocação, deixando Bottas em quarto. Enquanto isso, no pelotão de trás, Nikita Mazepin, que fazia sua estreia pela Haas, sequer completou a primeira volta ao escapar da pista e bater logo na curva três, ocasionando o safety car.

Na relargada, Norris e Ricciardo, da McLaren, assumiram o quinto e sexto postos ao ultrapassarem Gasly, que acabou colidindo com o australiano e caiu para último após precisar trocar a asa dianteira, e desta vez o safety car virtual foi acionado. Em nova relargada, Bottas atacou Leclerc e voltou para a terceira colocação.

Quando começaram os pit stops dos ponteiros, a Red Bull decidiu manter Verstappen na pista. O holandês parou na 19ª volta e, quando voltou, estava atrás de Hamilton. O britânico cedeu a posição ao rival quando fez a segunda parada, mas recuperou quando foi a vez do piloto da Red Bull ir aos boxes, retornando sete segundos atrás. Nas últimas 15 voltas, Verstappen caçou Hamilton, chegando a ultrapassá-lo, mas teve de deixá-lo passar por usar a área externa da pista. Daí em diante, o heptacampeão sustentou a liderança.