Criança de 9 anos morre durante operação policial em Salvador

28/03/2021 | 20:50



Um garoto de nove anos morreu baleado durante operação policial no Vale das Pedrinhas, região do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite de sexta-feira, 26. A criança foi identificada como Ryan Andrew. Moradores da região e familiares fizeram protesto neste sábado, 27, contra a atuação da Polícia Militar da Bahia na operação.

A PM afirma que guarnições da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam por volta das 22h da sexta-feira policiamento ostensivo no Vale das Pedrinhas para fiscalizar possíveis aglomerações, proibidas devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a corporação, quando os policiais chegaram à Rua do Gás, foram recebidos a tiros e revidaram. Quando os disparos pararam, uma criança foi vista no chão. A PM afirma que o garoto foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. A corporação diz ainda que a atuação dos policiais será apurada pela Corregedoria Geral da Polícia Militar.