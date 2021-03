Número de vacinados contra a covid no Brasil chega a 15,5 mi, 7,32% da população

28/03/2021 | 20:36



A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 15.504.363 neste domingo, 28, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 7,32% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 255.516 primeiras doses foram aplicadas.

Entre os 15,5 milhões, 4.699.784 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,22% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 20.789 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 276.305 doses, segundo dados fornecidos por 16 Estados que atualizaram os números.

Na sexta-feira, 26, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o Instituto Butantan vai pedir autorização para iniciar os testes clínicos da Butanvac, uma possível nova vacina contra a covid-19. O objetivo é ter 40 milhões de doses prontas até o fim deste ano.

Após o anúncio, o governo federal também informou que outros imunizantes nacionais estão em estágio avançado. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, um deles, desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da USP, em parceria com a biotech Farmacore aguarda apenas autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para começar a ser testado em humanos.