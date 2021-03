Empresa australiana diz que China aplicará tarifa de 175,6% sobre vinho importado

28/03/2021 | 19:38



A empresa de vinhos australiana Treasury Wine Estates disse que as autoridades chinesas concluíram uma investigação tarifária sobre as importações de vinho australiano e aplicarão uma tarifa de 175,6% daqui para frente.

A Treasury disse que a determinação final é consistente com as medidas provisórias e não mudaria a estratégia da empresa. A Treasury já havia dito que está implementando um plano em resposta às tarifas, com a expectativa de que os benefícios atinjam o seu potencial total em um período de dois a três anos.

A tarifa anti-dumping e de compensação será aplicada a partir de 28 de março e permanecerá em vigor por pelo menos cinco anos, disse a empresa.

A China é um mercado-chave para a Treasury, mas as autoridades chinesas lançaram uma investigação sobre as importações de vinho australiano em meio a uma disputa diplomática mais ampla entre as duas nações. Fonte: Dow Jones Newswires.