Adriane Galisteu revela que Ayrton Senna não queria que ela posasse nua e dispara: - Fiz por dinheiro e tenho o maior orgulho

28/03/2021 | 18:10



Nova contratada da Record TV e apresentadora da próxima temporada do Power Couple, Adriane Galisteu foi a convidada do Hora do Faro desse domingo, dia 28, e fez uma retrospectiva de toda sua carreira.

Entre as lembranças, ela se recordou quando trabalhou no SBT, com o programa Charme. Com inúmeras mudanças no horário da atração, Adriane teve atritos com Silvio Santos, inclusive alfinetando as alterações em um dos programas, em que apresentou de pijamas!

- Quem conhece o Silvio fora das câmeras sabe do que eu estou falando. É um privilégio conhecer esse homem, falar com ele. Trocar ideia com o Silvio Santos é o seguinte: você chega com as suas e sai com as dele. Não tem outra forma de trocar ideia com ele. Mas, eu brigava com ele sim. Cada mudança de horário eu ia lá na sala, batia na porta, e falava Não pode, as pessoas estão se acostumando com o programa. E ele falava: Quando você tiver uma emissora, você põe o horário que você quiser para você. Aqui a emissora é minha. Mas eu brigava profissionalmente, mas a discussão com o Silvio Santos não fica entre quatro paredes.

Sobre seu ensaio nua para a Playboy, em 1995, Adriane admitiu que aceitou apenas por dinheiro e que antes de morrer em 1994, Ayrton Senna, seu namorado na época, não queria que ela posasse sem roupa.

- Fiz por dinheiro, vivia de favor, e tenho o maior orgulho de ter falado e aberto meu coração e contar como que era minha vida. Hoje eu olho para essa revista e tenho muito orgulho do meu trabalho, contou ela, que disse que conseguiu pagar suas dívidas e comprar um apartamento com o cachê que recebeu na época e também o dinheiro que recebeu ao fazer a turnê de autógrafos da revista.