Mãe de Yudi Tamashiro recebe alta do hospital após Covid-19

28/03/2021 | 17:10



Boas notícias! Nesse domingo, dia 28, Tânia Tamashiro, mãe do apresentador Yudi Tamashiro, recebeu alta do hospital onde estava internada tratando da Covid-19. O pai de Yudi, Nelson Tamashiro, continua internado no hospital.

Nelson e Tânia foram internados com apenas dias de diferença, em meados de março. No dia 18, Yudi apareceu com um grupo de jovens para orar em frente ao hospital onde os pais estavam, em Santana de Parnaíba, em São Paulo.

No vídeo publicado no Instagram nesse domingo, dia 28, Tânia aparece saindo do hospital carregando um cartaz com os dizeres Eu venci a Covid-19. Emocionado, o apresentador não conteve as lágrimas e abraça a mãe. Nos Stories, ele publicou um vídeo de um amigo desejando melhoras também para seu pai.