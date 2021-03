No BBB21, Fiuk e Thais ficam com vergonha após noite no edredom e brothers ficam tensos com Big Fone

28/03/2021 | 13:10



A noite sábado, dia 28, foi agitada no BBB21! Isso porque, além dos brothers terem encarado a Prova do Anjo horas antes, consagrando Thaís como vitoriosa, o dia ainda rendeu com o Big Fone tocando e o bate-papo sobre o arrependimento da sister e de Fiuk por terem movimentado o edredom juntos!

Os dois conversaram sobre a relação que mantém dentro do confinamento, mas esclareceram que é preciso ter cuidado sobre o que fazem frente às câmeras. Fiuk ficou envergonhado com a situação e Thaís confessou que também está arrependida. Os dois ainda frisaram que nada aconteceu entre eles, mas a impressão para o telespectador pode ter sido outra.

- Óbvio que a gente tem atração um pelo outro, sabe, isso é claro, mas a gente tem que tomar cuidado aqui. Ainda mais esse tempo todo sem ter nada com ninguém..., disse Fiuk.

Gilberto também movimentou o jogo ao atender o Big Fone e entregar a pulseira branca para Sarah, concedendo para a amiga, sem saber, o poder de iniciar o voto aberto neste domingo, dia 28.

Depois da decisão do brother, os demais confinados passaram a especular o significado da pulseira, revelando as estratégias para a formação do paredão.

Rodolffo, por exemplo, deixou claro sua mágoa com Sarah, após atitude da sister por não contá-lo que Gilberto ia indicá-lo ao paredão:

- Naquele momento, ele já sabia que ia me pôr. E, automaticamente, ela também. Ela não me contou. Ela não teve coragem de me contar. Sendo assim, eu considerei uma falsidade também, da parte dela, certo? Fiquei chateado, disse o brother.

Arthur e Caio afirmaram que a sister está se perdendo no jogo, enquanto Viih Tube, em outro papo com Rodolffo e Thaís, afirmou que descobriu as mentiras dela.

Gilberto, Sarah e Fiuk ainda conversaram sobre Juliette.

- Ela convence as pessoas aqui dentro e eu sei que ela convence muita gente lá fora, disparou Gilberto.

Já do outro lado da casa, Juliette desabafou com Camilla e João, afirmando que algumas pessoas estão lhe perseguindo.

Por fim, Fiuk e Juliette selaram a paz após a briga por causa do bolo, deixando Arthur incomodado.

- Juliette puxando o saco do Fiuk. Ah, Juliette, eu vou em você amanhã lindamente. E se tiver que indicar dois, sinto muito, declarou o líder.