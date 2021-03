PF confiscou R$ 10 bilhões do crime em 2020

28/03/2021 | 12:33



A Polícia Federal divulgou neste domingo, 28, uma mensagem de seu diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza, pelos 77 anos da corporação. Segundo o delegado, no ano passado foram realizadas 6.888 operações policiais, que resultaram na apreensão de mais de R$ 10 bilhões em patrimônio.

Leia a íntegra da mensagem:

No dia 28 de março, a Polícia Federal completa os seus 77 anos de existência. Ao longo dessa história, a instituição atingiu os mais elevados índices de confiança da sociedade brasileira a partir das diversas atividades desenvolvidas, reafirmando a enorme importância de zelar pela nação e de combater o crime em nosso país.

Com técnica e independência a PF preserva os seus valores históricos e também projeta o seu futuro! O brio e a eficiência da instituição sempre nos levaram adiante e nos mantiveram firmes no caminho da virtude, do respeito à lei e da preservação dos direitos dos cidadãos.

No último ano, foram significativas as evoluções tecnológicas como, por exemplo, a vigilância da Amazônia efetuada por satélites que já contribuem para a diminuição do desmatamento na região. Além disso, com a recente aquisição de mais de 500 viaturas semi blindadas, novas obras e investimentos nas unidades, inclusive com um novo edifício sede de última geração, a PF segue ao encontro da modernidade com força e empenho no cumprimento das suas missões constitucionais.

Ao longo dos seus 77 anos de luta, a instituição jamais parou, sempre na busca por um país justo e desenvolvido. Em 2020, chegamos à marca histórica de 6.888 operações policiais com a apreensão de mais de 10 bilhões de reais em patrimônio nas nossas investigações e muitos outros bilhões de prejuízos evitados aos cofres públicos.

Orgulhosos daquilo que, ao longo das décadas, construímos juntos, com trabalho árduo e abnegação; agradecemos aos homens e mulheres que são o brilho da nossa instituição. Com capacidade inesgotável, muitas vezes abrindo mão do convívio das famílias para vencer os desafios diários, na incansável defesa da sociedade; servidores, ativos e inativos, policiais e administrativos são a luz dessa comemoração.

Parabéns a todos vocês!

Parabéns à Polícia Federal pelos seus 77 anos dedicados ao Brasil!

Rolando Alexandre de Souza

Diretor Geral da Polícia Federal