Internado na UTI com Covid-19, Orlando Morais mostra dificuldade de fala e agradece apoio

28/03/2021 | 11:10



Orlando Morais, músico e marido de Gloria Pires, publicou um vídeo impactante na manhã deste domingo, dia 28, para agradecer o apoio dos fãs e amigos que mandam mensagens enquanto ele luta contra a Covid-19.

Internado na UTI de um hospital em Brasília, Orlando apareceu visivelmente abatido, com uma máscara de oxigênio no rosto e mostrando dificuldades para falar.

- Estou internado aqui com Covid. Quero agradecer a todo o hospital, que tem sido maravilhoso comigo. Quero agradecer a cada oração, cada bondade de cada brasileiro, de pessoas do mundo inteiro que tem mandado mensagens. Obrigado por tudo. Vocês não sabem o que é receber uma oração em uma hora dessa. Retribuo essas orações também a todos aqueles que neste momento não estão conseguindo fazer os seus tratamentos. Mas o Brasil é grande, é generoso. A gente vai chegar lá. Tenho certeza que tudo vai passar. A gente vai de novo ser feliz demais. Tenho muito agradecimento no coração. Agradecendo a Gloria, que está aqui comigo, minha mulher que cuida de mim a cada segundo. Minha família, meus amigos mais sagrados. Os que nem sequer nunca me viram e que mandam mensagens lindas. Muito obrigado. Eu amo vocês, disse.

Na legenda, Orlando agradeceu mais uma vez:

Gratidão por todas orações que tenho recebido! Minhas orações para todos que estão passando por esse momento tão difícil! Obrigado aos médicos Dr. João Poeys, Dra. Ludhmilla Hajjar e toda equipe do #dfstar.