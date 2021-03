Barreiras sanitárias em S.Caetano fiscalizam cerca de 50 mil veículos

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



28/03/2021 | 00:01



Cerca de 50 mil veículos passaram ontem pelas barreiras sanitárias montadas em São Caetano para restringir a circulação de pessoas. A medida que, por enquanto, estará em vigor até o próximo domingo, dia 4, é tentativa para frear a disseminação da Covid-19, já que o sistema de saúde do município está sobrecarregado, com 95% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados.

A Prefeitura montou quatro barreiras sanitárias, com aferição de temperatura, em entradas e saídas da cidade. Residentes de outros locais ou pessoas que não atuam em serviços essenciais foram orientados a retornar.

Os pontos escolhidos foram Avenida Goiás com Avenida Guido Aliberti; Avenida Guido Aliberti com Estrada das Lágrimas; Avenida Goiás com Rua Joana Angélica; e Viaduto Independência com Praça Itália. Há, ainda, interdição de trânsito em outros pontos da cidade.

O prefeito Tite Campanella (Cidadania) e o infectologista Fábio leal, diretor de pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), acompanharam o início da ação. “Contratamos médicos e outros profissionais de Saúde, abrimos dezenas de leitos e estamos em busca de equipamentos em falta no mercado para equiparmos mais 30 leitos de UTI. Mas nada disso será suficiente se a contaminação continuar aumentando”, disse o chefe do Executivo.