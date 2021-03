Paralisado em campo, Paulistão terá competição no videogame

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/03/2021 | 22:40



Em tempos de pandemia nos quais até mesmo os jogos de futebol estão novamente paralisados, a FPF (Federação Paulista de Futebol) encontrou nova alternativa para manter as competições: promoverá o E-Paulistão, campeonato virtual entre representantes de 15 dos 16 times da Série A-1 (com exceção do Palmeiras) e a Portuguesa. Os clubes terão defendendo seus escudos um jogador profissional e outro amador, este definido por seletivas on-line que começaram ontem e se estendem até o dia 18 de abril. A seleção no Santo André, por exemplo, será hoje, por volta das 18h, enquanto no São Caetano está marcada para dia 11, às 13h. Para se inscrever basta acessar www.e-paulistao.com.br. É necessário ter pelo menos 16 anos para participar. A final está agendada para 24 de maio e inicialmente está prevista para acontecer presencialmente.

"Queremos dar aos torcedores experiências que vão além da bola rolando. Os eSports são realidade, e estamos incentivando os clubes a abraçar novos segmentos que possam engajar os torcedores e, consequentemente, gerar valores e oportunidades para suas marcas”, afirmou o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos. “Vemos no E-Paulistão a chance de a Federação Paulista engajar todos os seus públicos e ampliar o seu alcance e, claro, o seu leque de patrocinadores. Os apaixonados por games de futebol representam hoje uma comunidade que não para de crescer. Estabelecer raízes com este público coloca a marca da FPF em consonância com os desejos das próximas gerações de torcedores, que não querem limitar a sua relação aos jogos e ao noticiário esportivo”, explicou Felipe Carvalho, CEO da 7WPlay, agência responsável por toda a realização do E-Paulistão. “Cada equipe será representada por um profissional e um jogador ainda anônimo. É a realização do sonho do torcedor em vestir a camisa do seu time, algo que sempre esteve no imaginário popular”, emendou Felipe.

O jogo utilizado para a disputa do campeonato será o PES 2021 (Pro Evolution Soccer) e a plataforma será Playstation 4. As partidas serão transmitidas na Twitch e no Youtube. O Palmeiras não participará da disputa em razão da falta de acordo com a Konami, empresa que desenvolve o game – o Verdão não cedeu direitos de imagem.

Para o segundo semestre está prevista uma segunda etapa da competição, mais completa, com os times das séries A-1, A-2 e A-3. Desta maneira, o Grande ABC passaria de dois para cinco representantes, acrescentando Água Santa, de Diadema, EC São Bernardo e São Bernardo FC.