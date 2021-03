Internado com covid-19, Agnaldo Timóteo é intubado no Rio de Janeiro

27/03/2021 | 22:20



Agnaldo Timóteo, de 84 anos, foi intubado após apresentar complicações no quadro de saúde dele por causa do novo coronavírus. No dia 17 de março, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

"Agnaldo Timóteo segue internado na UTI no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem uma pequena melhora da covid-19. A família agradece o apoio e a solidarização de todos", disse nota do início da semana.

Agora, a família informa que Agnaldo Timóteo teve de ser intubado na manhã deste sábado, 27, por causa da covid-19. "Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura", diz a nota.