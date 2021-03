Em sábado quente e com comércio fechado, moradores da região ocupam as ruas

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/03/2021 | 19:51



O calor e as restrições impostas para conter o avanço da pandemia de Covid-19 fizeram com que moradores do Grande ABC fossem às ruas neste sábado, primeiro dia do feriadão decretado pelas sete cidades. Com bares, restaurantes e até comércios essenciais, como padarias, fechados antes mesmo do sol se pôr, foi comum registrar intensa circulação de pessoas, seja a pé ou de carro.

Na Avenida Kennedy, tradicional rota noturna da região central de São Bernardo, a presença de vários pedestres praticando corridas ou caminhando com o cachorro deu movimento à via que, em tempos de Covid, fica praticamente irreconhecível com botecos e restaurantes de portas fechadas – alguns funcionavam com os portões timidamente abertos. O trânsito de veículos também era constante.

Na semana passada, os prefeitos do Grande ABC aderiram à antecipação de feriados como alternativa ao lockdown. A ideia é a de justamente restringir a circulação de pessoas e, consequentemente, o contágio pelo coronavírus. Ao todo, serão nove dias não úteis na região, emendando os feriados locais com os fins de semana e com a Paixão de Cristo, no dia 2. Nesse período, setores essenciais terão de fechar às 17h e, após esse horário, só poderão funcionar hospitais públicos e privados, serviços de saúde de urgência e emergência, farmácias, laboratórios e hospitais veterinários, por exemplo.

A equipe de reportagem do Diário também percorreu ruas e avenidas do bairro Piraporinha, na divisa entre Diadema e São Bernardo. Em território diademense, a maioria dos estabelecimentos, essenciais e não essenciais estava fechada, com exceção de um atacadão próximo ao hospital municipal e a alguns metros de viaturas da Polícia Militar. Nas ruas dos bairros Conceição e Vila Nogueira também foi comum flagrar pequenas aglomerações nas calçadas e pessoas consumindo álcool. Às 17h, o termômetro ainda atingia 27°C na cidade.

Em Santo André, pequenos estabelecimentos também funcionavam com portas meio abertas, mas com clientes dentro dos comércios – o que é irregular.