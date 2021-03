Na Argentina, Carol Meligeni encara japonesa por seu maior título na carreira

27/03/2021 | 17:41



Após vencer sete jogos seguidos, furando inclusive o qualifying, a brasileira Carolina Meligeni Alves, sobrinha do ex-tenista Fernando Meligeni, garantiu neste sábado uma vaga na final do ITF W25 de Buenos Aires, disputado em quadras de saibro na Argentina. Ela despachou a principal favorita ao título e 148.ª do mundo, a italiana Giulia Monticone, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1, após 1 hora e 20 minutos.

Carol Meligeni enfrentará neste domingo a japonesa Yuki Naito, cabeça de chave número 3 e 189.ª do ranking da WTA. A brasileira, atual número 4 do Brasil e 371 do mundo, já tem cinco títulos no circuito profissional da ITF, todos eles no saibro, e busca o maior troféu da carreira, já que suas conquistas anteriores foram em torneios de menor premiação.

A campanha em Buenos Aires também pode render até 51 pontos no ranking da WTA, sendo que Carol Meligeni já tem 31 garantidos pelas demais vitórias durante a semana. A brasileira jogará a sua segunda final de um torneio de US$ 25 mil (R$ 143,5 mil) de premiação na carreira e buscará seu primeiro título na categoria - a outra decisão foi em Santa Margherita di Pula, na Itália, em 2018.

"Joguei muito bem hoje (sábado). Me impus, a cada jogo venho evoluindo. Estou muito contente por atingir mais uma final de um torneio de US$ 25 mil. Em 2018 fui vice-campeã na Itália, então espero que o resultado amanhã (domingo) seja diferente. Nunca joguei contra a japonesa, mas aproveitei para assistir um pouco do jogo dela hoje", disse Carol Meligeni.