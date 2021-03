Biden diz que divulgará plano de investimentos à infraestrutura nos próximos dias

27/03/2021 | 16:46



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou neste sábado, 27, que pretende revelar, nos próximos dias, a proposta de um pacote de investimentos para modernização da infraestrutura americana. Em evento virtual de arrecadação de recursos para a campanha à reeleição da prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, o democrata explicou que o plano incluirá reformas aos sistemas de transporte, eletricidade, internet, entre outros.

Segundo Biden, o objetivo é tornar o país mais competitivo no cenário global, fomentar pesquisas de desenvolvimento e criar milhões de empregos. "Tudo isso vai nos ajudar a vencer a competição com resto do mundo e vai depender de o governo ser capaz de trabalhar para o povo americano", destacou.

O chefe da Casa Branca lembrou ainda que, na semana passada, os EUA ultrapassaram a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus aplicadas e que a meta, agora, é administrar 200 milhões de injeções até o final de abril, quando ele completa 100 dias no cargo.

De acordo com o presidente, mais de 100 milhões de cheques de US$ 1,4 mil foram entregues a americanos como parte do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.