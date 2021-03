Beyoncé tem depósito invadido em Los Angeles e ladrões levam cerca de 5,7 milhões de reais em bens

27/03/2021 | 16:10



Beyoncé teve cerca de 5,7 milhões de reais em bens roubados de três depósitos em Los Angeles. Segundo informações do site TMZ, os galpões estavam lotados de roupas e bolsas de grife da coleção da cantora, além de alguns brinquedos de criança e fotos pessoais. De acordo com a polícia, as invasões aconteceram no mesmo mês.

O aluguel dos depósitos estavam no nome da produtora de Beyoncé, Parkwood Entertainment. Nos últimos meses, a cantora tem investido pesado em sua marca, fazendo grandes lançamentos de roupas e outras peças de luxo.

Este tipo de crime está se tornando cada vez mais comum nos Estados Unidos. Em janeiro de 2021, Miley Cyrus passou por uma situação parecida ao ter bens pessoais roubados de seu depósito em Los Angeles.