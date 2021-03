Ana Maria, mãe do Padre Fábio de Melo, morre após complicações da Covid-19

27/03/2021 | 16:10



Dona Ana Maria, mãe do Padre Fábio de Melo, morreu na manhã desse sábado, dia 27. Ela deu entrada no hospital no dia 15 de março, e no dia 18, foi encaminhada para a UTI, precisando ser intubada.

Ana chegou a tomar a vacina contra o novo coronavírus, mas havia contraído a doença quatro dias antes de receber a primeira dose do imunizante.

Em seu Instagram, Fábio publicou um vídeo em que canta para a mãe e fez uma homenagem:

Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma.Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer. Obrigado, minha dona Ana! Só Deus e nós sabemos o quanto fomos um do outro. Uma pertença que me fez sofrer, sorrir, amar, aprender, conjugar todos os verbos que tornaram válida a aventura de nossa existência. Seguirei hospedando sua memória, levando tudo o que couber dentro de mim.