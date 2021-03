Com Rio em lockdown, Ferj transfere Fluminense x Vasco para Volta Redonda

27/03/2021 | 15:15



O clássico entre Fluminense e Vasco, que antes aconteceria no Maracanã, mudou de cenário após a prefeitura do Rio de Janeiro decretar lockdown devido ao agravamento da pandemia de covid-19. A partida marcada para terça-feira, às 21h35, foi remanejada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Volta Redonda também tem restrições, mas não tão rígidas como na capital, que suspendeu as atividades esportivas, entre várias outras medidas, até 4 de abril. Até por isso, o Raulino de Oliveira já foi palco de jogos do Paulistão, ao receber Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras nesta semana.

O decreto foi anunciado na última semana e começou nesta sexta-feira na cidade do Rio. A partir disso, a Ferj precisou se mexer para remarcar todas as partidas afetadas, a fim de não paralisar o Campeonato Carioca.

O Fluminense, que vem de derrota na última rodada do estadual, tem nove pontos e está na terceira posição na Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca, enquanto o Vasco soma cinco pontos e ocupa a nona colocação.