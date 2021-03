Susana Vieira revela torcida por Juliette e Camilla no BBB21 e dispara: - Os homens são uns fofoqueiros

27/03/2021 | 15:11



Sem papas na língua! Susana Vieira participou ao vivo do programa É de Casa na manhã desse sábado, dia 27. O papo da atriz com Patrícia Poeta começou falando sobre cachorros, e o quanto os pets da artista foram importantes para ela durante a pandemia, mas logo chegou em um dos assuntos mais comentados no momento: o BBB21. Suzana contou então que é espectadora assídua do reality desde a primeira edição, exibida em 2002:

- Assisto, desde que os atores tinham vergonha de falar que assistiam. Que era coisa de pobre, que era subtelevisão. Eu assisto desde o primeiro, alfinetou, e depois elogiou a produção, edição e direção do BBB, enviando os elogios para Ana Furtado, que também é apresentadora do É de Casa, e esposa do diretor do reality, Boninho.

Em seguida, Suzana revelou sua torcida na edição atual:

- Estou torcendo pela Juliette e Camilla. São normais, equilibradas e o resto da casa é todo mundo vilão.

A atriz continuou, detonando os homens da casa, e falou, supostamente se referindo a Rodolffo, Arthur e Caio:

- Os homens são uns fofoqueiros. Esses dias, aqueles fortões, falando mal Ai, porque tem que colocar para fora a fulana. Caramba, vão falar de futebol.