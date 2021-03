Jojo Todynho revela motivo de ter colocado balão gástrico: Estava perdendo a mão

27/03/2021 | 15:10



Jojo Todynho está em processo de recuperação após colocar balão gástrico, objeto de silicone maleável que é colocado no estômago para controlar a fome e a quantidade de alimentos ingeridos. Na última sexta-feira, dia 26, a ganhadora de A Fazenda 12 usou seus Stories para tranquilizar seus fãs sobre seu estado de saúde e explicar porque tomou a decisão de realizar o procedimento.

É a única forma de me cuidar porque estamos na pandemia e não tem como eu frequentar academia. Estou fazendo exercício em casa. Como sou grupo de risco, a única opção para cuidar da minha saúde era colocar o balão. Estava perdendo a mão de limite para tudo. Agora estou comendo direitinho.

Segundo a funkeira, seu peso variou muito nos últimos anos, mas acabou engordando ainda mais durante sua participação no reality da Record TV.

Quando comecei a fazer o protocolo [de emagrecimento], estava com 141 quilos. Fazendo o tratamento, perdi 42 quilos. No Carnaval do ano passado, estava com 95 quilos. Veio a pandemia, e eu fui para 114 quilos. Quando entrei na fazenda, estava com 116 quilos, e aí disparei. Lavei a égua, fiquei pulando de qualquer altura.

Jojo ainda disse que o balão é apenas temporário e que, por enquanto, ainda não teve nenhum efeito colateral.

Estou muito feliz. Não tive enjoo, ânsia de vômito ou fraqueza. Coloquei o balão porque é única forma de poder me cuidar.