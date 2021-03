Obituário - 28 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Roza Sanches de Mel, 99. Natural de Bady Bassitt (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (sã Paulo).

Manuel Afonso Vaz, 85. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Cícera, 81. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira Andrade dos Santos, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Mariano da Silva, 76. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 25, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonhia. Parque dos Pinheiros, em São Paulo.

Benedita Trocoleti, 76. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Campos de Sousa, 74. Natural de tamboril (Ceará). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Memorial Planalto.

José Antonio Tavares, 72. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Parque Represa Billings II, em Santo André. Dia 25, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Mirtes Pereira, 72. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Ferreira Peres, 71. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia no Jardim Benfica, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério Jardim do Pêssego, em São Paulo, Capital.

Raimundo Nonat Ferreira, 71. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Laranjeiras, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Vale das Colinas, em Petrolina (Pernambuco).

Rubens Barbosa, 70. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Severina Gomes de Moura, 69. Natural de Araripe (Ceará). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 25, no hospital de campanha UFABC. Memorial Jardim Santo André.

Waldecy Leite Cassiano de Lima, 69. Natural de Areia (Paraíba). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Paulo Roberto Navarro Castello, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Administrador. Dia 25, em Santo André. Memorial Planalto.

Severino Gonçalo da Silva, 64. Natural de Carnaubeira da Penha (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Músico. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Wandeur, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Luiz Sérgio Gutierez Begas, 62. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guiomar Paulina da Silva Pizoni, 61. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratóri, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Jardim da Colina.

Izalina de Lourdes Silva, 61. Natural de Santana do Itararé (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jane Maria de Arantes Fagundes, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Oliveira, 60. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir Estrela de Abrantes, 59. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Dias, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Gerente comercial. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Américo Grisi Kachan, 56. Natural de Lindóia (São Paulo). Residia no Centro de Lindóia (São Paulo). Comerciante. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Lindóia (São Paulo).

Douglas Roberto Pereira de Souza, 52. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Andreia Prado Gualassi do Vale, 42. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Terezinha, em São Paulo, Capital. Compradora. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Danúbia Martins Mota Ribeiro, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Vergueiro, em São Paulo, Capital. Funcionária pública. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Marcos Augusto da Silva, 41. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Empilhador. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria Zado Giovanelli, 94. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Terezinha. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Chagas, 92. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Edite Vitoriano da Silva, 87. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Fordeloni, 84. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Angelina Massambani Di Marchi, 84. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Gomes Ferreira Neto, 84. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Auta Catarina Victoriani, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Lydia de Lima Scarelli, 78. Natural de Praia Grande (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Antonio Onofre da Rosa, 75. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22.

Lenice Conti Molina, 75. Natural de Alto Pimenta, atual Bento de Abreu (São Paulo). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Martinho Lopes da Silva, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Ferreira Pinto, 73. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Parque das Flores. Dia 24. Memorial Jardim Sant André.

João Maciel de Oliveira Filho, 71. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Rosilda Silva Morales, 69. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

João Francisco Viana, 66. Natural de Padre Paraíso (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Rudnei Fazan Junior, 64. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Leonardo Brasílio de Lima, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Bertioga, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Josepha Moya Garcia, 90. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Edite Barbosa da Silva, 91. Natural de Ingá (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Vale da Paz.

Felipa de Mendonça Oliveira, 87. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.

Jaime Almeida dos Reis, 74. Natural de Buerarema (Bahia). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Maria da Luz Alves, 74. Natural de Faxinal (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Vale da Paz.

Geraldo Marcelino de Oliveira, 70. Natural de Rio Casca (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Claunice Lima dos Anjos, 69. Natural de Iapu (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

João Ferreira de Lima, 66. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Cemitério Municipal.

Severino Mariano Dias, 65. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal.

Paulo de Sousa Brito, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal.

Hélio dos Santos, 62. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no bairro Santo Antonio. Dia 25, em Diadema. Cemitério São Judas Tadeu, em São Francisco (Minas Gerais).

Arnaldo Garcia de Araujo, 58. Natural de Jucurutu (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Adimar Coelho de Souza. 49. Natural de Caraí (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Torneiro-mecânico. Dia 25, em Santo André. Memorial Paulista, no Embu das Artes (São Paulo).

Cícero Pires Francisco Gilo, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Monte Cristo. Dia 25. Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos (São Paulo).



M A U Á

Joaquina Ferreira, 77. Natural de Ubirajara (São Paulo). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Ribeiro da Silva, 76. Natural de Monteiro Lobato (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Angelina Julia Ferreira Marques, 75. Natural de Portugal. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Natália Custódio de Lima, 74. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Aparecido Romeiro, 73. Natural de Adolfo (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Refundini Neto, 70. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Nestor Aparecido da Silva, 69. Natural de Natividade da Serra (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Germano José de Freitas, 66. Natural de Santana do Manhuaçu (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Cleidemar Leite da Silva, 64. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Joel Mariano Costa, 64. Natural de Astolfo Dutra (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Paz Diniz dos Santos, 63. Natural de Junco do Seridó (Paraíba). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Josefa Francisca Ferreira, 62. Natural de Ipaumirim (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Milton de Souza Pereira, 62. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Francisco da Paixão Oliveira, 61. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Laércio Simões Sobral, 59. Natural de Cachoeirinha (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Carmelita Ferreira da Silva, 55. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Lima de Souza, 48. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Rosângela Aparecida Ribeiro, 48. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Marques da Silva, 47. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Mario Tomás, 47. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Flavio Ficher, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ester, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Angelina dos Santos Arruda, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Renan Aguiar Ribeiro, 38. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Donisete Aparecido da Silva, 59. Natural de Mauá. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.