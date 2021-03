Internado há 10 dias, Agnaldo Timóteo é intubado após piora no quadro de saúde

27/03/2021 | 14:11



Como você viu, o cantor Agnaldo Timóteo está internado desde o último dia 17 de março, após ser diagnosticado com a Covid-19. Na manhã desse sábado, dia 27, a família do cantor informou para o jornal O Globo que ele precisou ser intubado, após sofrer piora em seu quadro de saúde, considerado grave. Ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas da manhã, para ser tratado de forma mais segura, diz o comunicado enviado ao veículo.

No dia 15 de fevereiro, Agnaldo publicou em suas redes sociais um vídeo recebendo a primeira dose da vacina contra o coronavírus.