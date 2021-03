Michael Douglas culpa a pandemia por estar com problemas de memória: Muito tempo jogado no sofá sem fazer nada

27/03/2021 | 14:10



Michael Douglas, um dos maiores astros de Hollywood, revelou estar com problemas de memória. Em entrevista ao site da AARP, organização que apoia pessoas acima de 50 anos nos Estados Unidos, o ator declarou acreditar que os esquecimentos podem estar relacionados com a pandemia de Covid-19.

Fiquei muito tempo jogado no sofá sem fazer nada, fiquei chocado com a redução da minha estamina. E minha memória de longo prazo está boa, mas a recente não.

O produtor, de 76 anos de idade, ainda disse que por um tempo chegou a considerar que o problema pudesse estar envolvido com o estilo de vida que levava nos anos 70 e 80, quando abusava do uso de drogas e álcool. No entanto, essa hipótese já foi descartada por ele.

Eu costumava culpar a maconha. Mas tenho alguns amigos que fumam há tanto tempo e têm memórias fabulosas, então não acho que seja esse o problema. Estou pesquisando. já foi descartada por ele.

E olha que não é a primeira vez que Michael faz declarações polêmicas sobre seu estado de saúde. Em 2013, o ator disse em uma entrevista para o jornal The Guardian que seu câncer de língua teria sido causado pela prática de sexo oral em mulheres.

Não. Sem querer ser muito específico, esse câncer em particular é causado pelo HPV, que na verdade vem do cunilíngua.

Anos depois, ele acabou se arrependendo e voltando atrás.

Eu lamentei tanto o constrangimento que isso causou a Catherine. E para sua família.

Michael e a atriz Catherine Zeta-Jones são casados e têm dois filhos: Dylan, de 20 anos de idade, e Carys, de 17 anos.