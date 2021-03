Tony Ramos é vacinado contra a Covid-19 e se emociona: É possível vencer

27/03/2021 | 13:11



Tony Ramos entrou para a lista dos famosos que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado, dia 27. Muito emocionado, o ator deu uma entrevista ao GloboNews e prestou uma homenagem aos profissionais de saúde e aos cientistas que continuam empenhados em disseminar informações úteis no combate a doença.

- Que esses profissionais, todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber nosso aplauso, nosso reconhecimento. E a emoção é porque daqui a pouco a gente vai estabelecer uma vida nova. Não um novo normal. Eu costumo dizer que vamos voltar ao normal.

Quem também recebeu a primeira dose da vacina foi a mãe de Rodrigo Santoro. O ator compartilhou o momento nas redes sociais e declarou estar aliviado com a notícia.

Na legenda, ele escreveu:

Hoje levei minha mãe pra vacinar. Quando vi os olhinhos dela de alegria por trás dos óculos embaçados, senti uma emoção que nunca tinha experimentado antes. Olhando as outras pessoas que também estavam lá fiquei pensando que muitas famílias vão voltar pra casa com o mesmo alívio que eu. Sim, estamos avançando mas ainda precisamos enfrentar uma longa jornada. Proteja-se, proteja as pessoas ao seu redor. Distanciamento, máscara, álcool em gel, sempre. Foco na prevenção, confiança na ciência e sonhar com dias melhores. É a minha mensagem pra você, de coração.