Thaís vence a Prova do Anjo no BBB21

27/03/2021 | 13:10



Em clima de Páscoa, o BBB21 preparou uma dinâmica simples para a Prova do Anjo deste sábado, dia 27. Os brothers precisavam escolher ovos de páscoa. Dentro de cada ovo, poderiam ser encontradas as mensagens: elimine um jogador, siga no jogo, você está fora da disputa, entre outras mensagens. Vencia a disputa quem ficasse por último.

Thais foi a vencedora da dinâmica e agora terá que decidir quem irá imunizar. Para o Castigo do Monstro, Sarah e Gilberto foram os escolhidos para ficarem vestidos de E.T e disco voador.

Na nona semana de BBB, os brothers serão surpreendidos com a formação do paredão. Serão quatro indicados ao todo. Arthur, líder da semana, terá que indicar uma pessoa, que terá o poder de contragolpe e colocará mais um participante na berlinda. Em seguida, os confinados farão uma votação aberta, determinando o terceiro a ir para o paredão. Por fim, o mais votado da casa terá também o poder do contragolpe e indicará outro brother.

A prova Bate e Volta da semana salvará apenas um competidor. A dinâmica será disputada pelos dois contragolpes e pelo mais votado da casa.

Neste sábado, o Big Fone ainda tocará durante o programa ao vivo. Quem atender terá que colocar uma pulseira branca em um participante. A pulseira irá indicar que brother dará início a votação aberta na casa.