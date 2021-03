Apenas profissionais de serviços essenciais e moradores são autorizados a circular por São Caetano

Do dgabc.com.br



27/03/2021 | 12:36



A Prefeitura de São Caetano iniciou neste sábado (27) a implantação de barreiras sanitárias para restringir a circulação de pessoas. A iniciativa é uma tentativa de conter a disseminação do coronavírus, uma vez que o sistema de saúde do município está sobrecarregado, com 98% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados. A medida estará em vigor, pelo menos, até o fim dos feriados prolongados, no domingo (4). “O serviço público de Saúde de São Caetano é reconhecidamente de qualidade, o que atrai muitos moradores de outras cidades. Mas, neste momento, a nossa porta de entrada, formada pela UPA e pelo Hospital de Emergências Albert Sabin, está lotada. Precisamos desafogar o sistema para oferecer atendimento mais adequado”, ressaltou o Prefeito Tite Campanella, que acompanhou o início da ação.

Ao todo são quatro barreiras sanitárias em entradas e saídas da cidade, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e aferição de temperatura. Pessoas que não residem na cidade ou que não atuam em serviços essenciais são orientadas a retornar. A ação também visa evitar o deslocamento, e, consequentemente, diminuir os riscos de contágio) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Julio Marcucci Sobrinho, que está funcionando no limite de sua capacidade de atendimento, e exclusivamente para casos de urgência e emergência.

Além das barreiras sanitárias, há interdição de trânsito em dezenas de outros pontos de entrada ao território de São Caetano.

“Contratamos médicos e outros profissionais de Saúde, abrimos dezenas de leitos e estamos em busca de equipamentos em falta no mercado para equiparmos mais 30 leitos de UTI. Mas nada disso será suficiente se a contaminação continuar aumentando”, concluiu o chefe do Executivo, reforçando o apelo para que a população faça a sua parte, utilizando máscaras, higienizando mãos e mantendo o distanciamento social. “É importante para a saúde física e mental que as pessoas se exercitem, façam uma caminhada no quarteirão e tomem sol. Mas nunca em grupo e sempre tomando todos os cuidados.”

O infectologista Fabio Leal, diretor de Pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), seguiu na mesma linha. “A barreira sanitária é uma das múltiplas medidas de combate à covid-19, que só nos trará efeitos positivos somadas às demais ações de restrição. Enquanto não atingirmos a vacinação em massa, as únicas formas de superarmos este momento crítico, de colapso da Saúde, é com iniciativas como essa, somadas ao fechamento do comércio não essencial, o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos, entre outras.”

Confira os locais onde são montadas as barreiras sanitárias:

Avenida Goiás x Avenida Guido Aliberti

Avenida Guido Aliberti x Estrada das Lágrimas

Avenida Goiás x Rua Joana Angélica

Viaduto Independência x Praça Itália