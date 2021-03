27/03/2021 | 12:30



O Itaú Unibanco Holding vai realizar Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 27 de abril, respectivamente às 11h e às 11h10, por meio digital.

Na AGO, a pauta abrange avaliação dos relatórios sobre as demonstrações financeiras de 2020 e destinação do lucro líquido do período. Também haverá eleição dos integrantes dos conselhos de administração e fiscal para o próximo mandato anual. Por fim, a pauta inclui deliberação sobre a remuneração da diretoria e conselhos.

Na sequência, a AGE tem como pauta alteração do estatuto social para prever a nova forma de composição da diretoria.