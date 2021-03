Ribeirão Pires arrecada uma tonelada de alimentos no drive-thru de vacinação

Do dgabc.com.br



27/03/2021 | 12:06



A Prefeitura de Ribeirão Pires criou projeto batizado de A Corrente do Bem, campanha de arrecadação de alimentos não-perecíveis no drive-thru da vacinação da cidade e em uma semana alcançou a marca de uma tonelada de alimentos não perecíveis doados pelos municípes para a causa.

Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do município, os donativos tem sido entregues no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), diariamente, das 9h às 16h, e encaminhados a insitutição, que destinará os alimentos arrecadados à famílias que enfrentam momento delicado como consequência da pandemia da Covid-19 e a crise econômica provocada por ela.

"Entendemos que a situação econômica do país afetou a todos, mas sabemos também que a solidariedade ainda impulsiona as doações. Cada quilo de alimento que conseguirmos fará a diferença na vida de alguém.", disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, Lígia Volpi.