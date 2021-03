Miley Cyrus celebra 15 anos de Hannah Montana com festa temática

27/03/2021 | 12:11



Miley Cyrus reuniu os amigos na última sexta-feira, dia 26, para celebrar os 15 anos de Hannah Montana, um de seus papéis mais famosos no Disney Chanel. A cantora estava super nostálgica e caprichou na escolha da decoração, mas sem deixar de lado sua personalidade ousada, é claro!

A festa teve direito a looks personalizados, máscaras com o rosto da personagem e até um bolo em formato de guitarra rosa, um das melhores referências a série.

No Instagram, além das fotos, Miley compartilhou um texto que escreveu em homenagem a personagem:

Oi Hannah. Faz um tempo que não nos falamos. 15 anos, para ser exata. Desde a primeira vez que coloquei aquela franja loira sobre minha testa na minha melhor tentativa de esconder minha identidade. Depois coloquei aquele roupão rosa de tecido felpudo com um 'HM' bordado em brilho em cima do coração. Eu não sabia na época que seria ali que você viveria para sempre. Não só no meu, mas no de milhões de pessoas ao redor do mundo.