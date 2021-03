Fiuk irrita brothers em festa no BBB21, dorme com Thaís e acorda chorando

27/03/2021 | 12:10



A madrugada deste sábado, dia 27, foi agitada na casa mais vigiada do Brasil! A noite de sexta-feira começou com festa comandada por Dennis DJ no BBB21 com direito a trollagem nos brothers.

Logo no início da celebração, o DJ colocou uma música tocando um remix com o som do Big Fone deixando os confinados enlouquecidos. Nas redes sociais, o momento icônico, claro, acabou viralizando.

Mas mesmo com toda a curtição, os brothers não pararam de pensar no próximo paredão.

Gilberto apostou que ele, Fiuk, Caio e Juliette estão na berlinda nesta semana, enquanto Arthur resolveu trocar ideia com Pocah sobre os rumos do paredão. O líder ainda declarou que vai emparedar Juliette e quis saber de Pocah se ela imunizaria a amiga caso ganhasse o anjo.

O destaque da noite, no entanto, foi Fiuk!

O nome do cantor foi bastante comentado entre os demais confinados e Arthur declarou estar de saco cheio do rival após ouvir fofoca de Caio.

- A única coisa que ele comentou foi que você pediu desculpas, ele aceitou e tal, mas que ele fica meio em dúvida, se foi porque a Carla saiu, porque o Projota saiu. Eu só falei para ele: 'O cara fez de coração, declarou.

O líder, então, disparou:

- Não vou mais falar nada com ele. Já falei, já fiz o que tinha que fazer. Eu estou de saco cheio.

Quem também se irritou com Fiuk foi Camilla de Lucas, que ouviu do brother que acha que ela tem medo de se posicionar no jogo e disparou contra ele:

- O que? Você está aqui há 60 dias? Então você não me conhece. Não sou obrigada a sair por aí falando quem eu gosto e quem não gosto, mas você dizer que eu nunca me posiciono é você não me conhecer em 60 dias.

Camilla foi logo contar o que rolou para Juliette e a sister opinou:

- O nosso jeito é um pouco diferente, só que as pessoas bajulam ele, sim, todos. Arthur brigou feio com ele, mas feio. E ele tentou falar com Arthur uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele praticamente se humilhava pra falar com Arthur. Comigo, ele me atacava, ele fazia piada de mau gosto. Quando eu brincava com ele, ele se irritava, e ele nunca me pediu desculpa ou veio atrás de mim. Sabe qual é o sentimento que eu tenho por ele? Eu gosto dele, muito. Mas eu não aceito que ninguém me maltrate, disse a paraibana.

Camilla ainda frisou para Fiuk que ficou chateada com a declaração do brother:

- Vocês estão me colocando em uma situação que eu, sinceramente, não sei porquê. Minha opinião sobre isso eu já dei. Da forma como você está falando, você quer que eu escolha quem está certo e quem está errado, disse.

Fiuk pediu desculpas e afirmou que usou as palavras erradas e Camilla finalizou o assunto:

- A gente não pode usar a palavra errada, porque isso me magoou.

Após a festa, Fiuk e Thaís ainda foram dormir juntos e Camilla tirou sarro que eles não haviam tomado banho.

Nas redes sociais, os internautas notaram uma leve movimentação no edredom e comemoraram.

No entanto, o cantor parece não ter acordado muito feliz e logo pela manhã deste sábado, foi chorar em frente ao espelho do banheiro.