No dia em que completa 58 anos, Xuxa Meneghel se desculpa por declaração polêmica e recebe mensagem de Junno Andrade e Sasha

27/03/2021 | 11:10



Xuxa Meneghel pediu desculpas por uma declaração polêmica na madrugada deste sábado, dia 27. A apresentadora publicou um vídeo em que se desculpa pelo comentário feito em uma live na sexta-feira, dia 26, sobre direito dos animais. A apresentadora, que é ativista a favor dos bichos, mostrou-se contra o uso de animais em testes de produtos e remédios, sugerindo como alternativa o teste em humanos presos. Diante da repercussão negativa da declaração, Xuxa reconheceu o erro e desculpou.

- Estou aqui pedindo desculpas a todos vocês. Não usei as palavras certas. Pensei uma coisa, pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos e não fugir do assunto que era animais, maus-tratos, e também fiz a mesma coisa. Também julguei, maltratei, usei palavras que não deveriam ter sido usadas. Então estou aqui pedindo desculpas, disse ela.

O episódio acontece na mesma data em que Xuxa comemora 58 anos de idade. Após a publicação, a beldade recebeu o carinho da filha, Sasha Meneghel, que deixou um comentário na publicação.

Te amo, escreveu a herdeira, compartilhando ainda em seu perfil o momento em que Xuxa celebra o aniversário com um bolo de chocolate.

Junno Andrade também não deixou a data passar batida nas redes sociais e se declarou para a companheira:

Tempo... como já disse Caetano: tempo, tempo, tempo, tempo... és um dos Deuses mais lindos. E na razão de te ver tão linda a cada tempo, tão de tudo, plena, madura, inteira e dona de si! Linda como mulher e de alma linda que tens! Cada dia mais, vejo em você o que mais quero e o que nem sabia admirar tanto. O tempo demorou pra nos colocar um no caminho do outro, mas foi generoso, pois, soberano que é, o fez no tempo certo, no tempo de amar, compreender, aceitar, respeitar.... no nosso tempo, no tempo de Deus!!! E pra terminar, tudo que eu preciso é de mais tempo ao seu lado. Feliz Aniversário meu amor, toda felicidade do mundo e que tenhamos todo tempo do mundo pra namorar e beijar na boca!!! @xuxamenegheloficial TE AMO!