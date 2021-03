Slogan marca mudança de tinta

Fabio Martins



27/03/2021 | 00:32



A Prefeitura de Mauá, sob a batuta de Marcelo Oliveira (PT), lançou nos últimos dias novo slogan que registra, a princípio, mudança de tinta e mensagem de certa forma subliminar. Num primeiro momento, é perceptível a inserção do vermelho no material, lembrando que o chefe do Executivo anterior, Atila Jacomussi (PSB), encheu o logotipo e equipamentos da cidade de amarelo – cor utilizada pelo partido e na campanha eleitoral. Nos dizeres da marca do governo, há a frase ‘Para Todos’. Foi entendida, por muitas figuras do meio político, como mensagem além da mera expressão por conta das iniciais: PT, justamente a sigla da gestão local, que volta ao comando após hiato de quatro anos. Na justificativa, o Paço alegou, em suas redes sociais, que o novo material da Prefeitura busca resgatar o sentimento de cada um dos cidadãos mauaenses de que a cidade pertence a “todas as pessoas”. “Para que a população volte a acreditar em um futuro que já chegou. Será missão do governo municipal respeitar todas as pessoas e caminhar lado a lado com nossa gente de forma honesta e transparente.” A conferir os próximos passos e ações.

Articulações

Secretário executivo estadual de Habitação e ex-titular do setor na Prefeitura de Santo André, Fernando Marangoni (DEM, foto) tem colocado a aliados que o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), quer vê-lo como candidato a deputado no processo eleitoral do ano que vem. A princípio, estadual, o que confrontaria com uma potencial candidatura da primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, cotada a entrar na disputa. Mas, há informações de que Marangoni busca nova aproximação com o Paço. Diante disso, não descarta vir a federal, na qual, por outro lado, a pista está mais concorrida com o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB) e os secretários Marcelo Chehade (PSDB, Esportes) e Donizeti Pereira (PV, unidade de assuntos governamentais).

Convites

A primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra, é nome tido como unânime internamente para ser postulante única na briga a estadual na cidade, caso decida concorrer no pleito pela primeira vez – advogada, ela pode debutar na disputa eleitoral, obtendo a ‘bênção’ do Paço, gerido pelo marido Paulo Serra (PSDB). Já recebeu convites públicos partidários, entre eles do Avante, feito pelo vereador licenciado Almir Cicote, e do PV, lançado pelo ex-parlamentar Donizeti Pereira. As alternativas ainda estão em estudo no tabuleiro político.

Homenagem

Projeto de lei protocolado pela vereadora Silvana Medeiros (PSD), de Santo André, altera a denominação da Praça Eurico Gaspar Dutra, no Parque Gerassi, na região do Centreville e adjacências, para Praça Vereadora Marilda Brandão (PSD), em homenagem à parlamentar que morreu no começo deste mês em decorrência de complicações da Covid-19. A proposta tramita nas comissões permanentes do Legislativo, passo burocrático, e tende a ser votada em breve em plenário. Correligionária, Silvana, na condição agora de primeira suplente, ocupa hoje a vaga deixada por Marilda na Câmara.

Troca de liderança

A deputada estadual Analice Fernandes assumiu a liderança do PSDB na Assembleia Legislativa, substituindo Carla Morando, parlamentar com domicílio eleitoral em São Bernardo e mulher do prefeito tucano Orlando Morando. Embora possa não haver relação entre a mudança – cenário de troca no posto já era cogitada, nos bastidores –, a situação acontece depois de Carla não seguir a bancada do partido e votar integralmente na composição que elegeu o correligionário Carlão Pignatari à presidência da mesa diretora. Isso porque a chapa quase que consensual na sigla foi integrada com Luiz Fernando Teixeira (PT) na primeira secretaria, rival político na cidade e na casa.