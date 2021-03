Obituário - 27 de março de 2021

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



27/03/2021 | 07:00



Santo André

Maria Setem Carreira, 99. Natural de Rio das Pedras (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedita Nemezio de Albuquerque, 93. Natural do Pilar (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Fernandes de Oliveira, 87. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

Manoel Pedro Vital, 85. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Jenny Rodrigues, 83. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Lima Calabrez, 83. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Maria Olier da Mota, 82. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 24, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Rosa da Silva, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Matarazzo, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Joanna Marim, 81. Natural de Brotas (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes Goya Iogui, 79. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Alves Ferreira, 79. Natural de Minas Novas (Minas Gerais). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 24, no hospital de campanha UFABC. Memorial Planalto.

Antonio Custódio Aparecido, 79. Natural de Franco da Rocha (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Gentil dos Santos Giolo, 78. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Alfredo Pio da Silva Junior, 77. Natural de Guaira (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.

Júlio Augusto Ruegger, 77. Natural de Araras (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Araras (São Paulo).

Ana Maria Simões, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Fiorillo Reali, 74. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

José Teixeira Reis, 74. Natural de Lima Duarte (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santilia Borges de Almeida, 73. Natural de Gandu (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abiner Moura Martins Ribeiro, 74. Natural do Recife (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Coutinho, 72. Natural de Taiúva (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro de Oliveira, 70. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilu Pereira de Oliveira, 69. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças Oliveira da Silva, 68. Natural de Jati (Ceará). Residia no Jardim Alzira Franco (Tamanduateí), em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo de Torres, 68. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Fátima Dias, 66. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Cj. Hab. Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Carlos Roberto Cardoso, 66. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Nunes Leite, 65. Natural de Imaculada (Paraíba). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maude Margaret Coslovic, 63. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Severina da Silva Lima, 63. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Sueli de Souza, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Diarista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Jakson da Silva, 61. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Marco Antonio dos Santos, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Vendedor. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rubens de Lima, 53. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Contador. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Maria Mendes, 52. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvânia Maria Chaprão Alves Martins, 42. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Frentista. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Durval Mendes de Castro, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Bezerra de Farias Silva, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Paulo Figueiredo, 36. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Zulema de Moraes Silva, 93. Natural de Santo Antonio Aventureiro (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Olga Kleinfelder Ferraioli, 86. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Inez Gonçalves da Silva, 83. Natural de Uauá (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Marlene Queiroz Castellani, 82. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 23.

Ana Maria de Souza de Oliveira, 79. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Luiz Oliveira dos Santos, 79. Natural de Ocara (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Christovão Morales Canovas, 77. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Waldemar Martins de Sousa, 77. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Francisca da Silva Bissi, 76. Natural de Quijingue (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Henrique Oliveira de Alencar, 71. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.

Iraci Pereira Souza, 68. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maura Aparecida da Silva, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Geraldina dos Anjos da Silva, 66. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Phoenix.

Severino Isidoro França, 66. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Cícero de Oliveira Silva, 65. Natural de Capoeiras (Pernambuco). Residia em São Paulo. Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Regina da Silva Ferreira de Souza, 64. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Fernando Beloria, 63. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Sinvaldo de Jesus Souza, 63. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Osvaldo Visses, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerãmica.

Osvaldo Peres, 81. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Memorial Planalto.



D I A D E M A

Cícero João da Silva, 76. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

João Cardoso da Cunha, 68. Natural de Cipotânea (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Maria das Graças Sousa Mendonça, 61. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia na Vila Idealópolis, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Antonia do Nascimento Rodrigues, 60. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Odilon Teixeira Bonfim, 58. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Francisco Carlos dos Santos, 57. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia na Vila Goyotin, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Sidnei Alves da Silva, 53. Natural de Cafarnaum (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Jardim da Colina.

Carlos Alberto Lopes, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Bruno da Silva, 28. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



M A U Á

Ibiracy Santana Cipas, 96. Natural de Cássia (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Geraldo Tomaz Ferreira, 93. Natural de Crato (Ceará). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Thereza Molieri de Moraes, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Marcelino Serafim, 88. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Josina Maria Gomes, 85. Natural de Serra Negra do Norte (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Quarto Centenário, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Narcizo Antunes, 80. Natural de Reginópolis (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Alcântara, 81. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Zilda Alves dos Santos, 81. Natural de Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Pedro Ferreira da Silva, 79. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo Petronilho da Silva, 77. Natural do Estado da Paraíba. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Caetana Maria Ferreira, 77. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Waldemar Brasuschi de Freitas, 77. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Aparecido Cardoso da Silva, 74. Natural de Itamoji (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Eliezer Gomes da Silva, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Osvaldino Lopes de Souza, 71. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Adélia Maria de Jesus Nascimento, 67. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Francisco de Assis Barros, 67. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

José Roberto Neves, 65. Natural de Guarani (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Luzia Ferreira da Silva Ribeiro, 64. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Elizabete de Oliveira, 60. Natural de Centenário do Sul (Paraná). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Alberto dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

João Carlos Ravagnani, 54. Natural de Francisco Alves (Paraná). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Henrique Roberto de Carvalho, 54. Natural de Pimenteiras (Piauí). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Derivaldo de Souza, 49. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Wesley Magalini de Camargo, 44. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Reginaldo de Souza Cavallari, 42. Natural de São João do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Empilhador. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Libna Silva Pimentel, 37. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Juliana Alencar de Oliveira, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 22. Cemitério Parque do Grande ABC.

Allan Julio Santana de Souza, 30. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Eletricista. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

João Luiz dos Santos, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21, em Mauá. Cemitério São José.