Marcos e Belutti realizam live em comemoração aos 13 anos de carreira

26/03/2021 | 20:27



A dupla sertaneja Marcos e Bellutti irá realizar uma live neste sábado, 27. O show online será feito em comemoração ao aniversário de carreira dos cantores que, no dia 24, completaram 13 anos de trajetória.

A apresentação será transmitida às 17h no canal no canal do Youtube da dupla. Com músicas lançadas no início de sua história até as canções mais recentes, a live é uma forma de relembrar todos os sucessos dos cantores.

"Nosso repertório está especial, pois vamos contar a história da dupla através das nossas canções. Vamos cantar músicas do nosso primeiro CD/DVD até o mais recente, desde nossa primeira música de trabalho Vem Me Amar até a atual Tudo Indica", comenta Marcos.

Segundo a assessoria de imprensa dos artistas, o show ainda vai contar com algumas surpresas, como a performance de canções que nunca foram para lives e de músicas nacionais e internacionais que homenageiam as grandes inspirações de Marcos e Belutti.

"Nos últimos anos, comemoramos o aniversário da dupla com shows esgotados em São Paulo. Por conta da pandemia, ano passado não conseguimos manter a tradição e, neste ano, não será diferente. Por isso, optamos novamente por fazer uma live comemorativa, onde podemos dividir com nossos fãs e admiradores esse momento tão único", explica Belutti.