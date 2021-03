Abrafarma: farmácias registram recorde de 26% de casos de covid entre 15 e 21/03

26/03/2021 | 20:22



As farmácias registraram novo recorde de casos de covid-19 detectados em testes rápidos, atingindo 26% das testagens (91.943 casos). No acumulado desde abril, quando o serviço foi implantado em farmácias, o porcentual de casos chegou pela primeira vez a 20%, segundo levantamento semanal da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

As 25 unidades da Federação registraram alta nas confirmações de infectados. Por outro lado, o estudo aponta que houve redução em dois Estados que estão entre os líderes no volume de infecções: Amazonas, com queda de 3% no volume de casos, e Amapá, com recuo de 2%. O número de estados com resultados positivos acima de 20% subiu para 16, enquanto em dezembro do ano passado, eram oito.

No total, as farmácias já ministraram 4,431 milhões testes, dos quais 877.631 (20%) diagnosticaram o novo coronavírus.